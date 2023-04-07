Kion выпустит расширенную версию ленты «Сергий против нечисти: Шабаш» в формате сериала

«В каждом новом эпизоде второго сезона Сергий и Катя столкнутся с новыми персонажами, знакомыми нам по детским сказкам, а Сергий параллельно будет бороться со своими внутренними демонами. А еще к мистической и детективной линии добавится любовная — ведь даже у охотников на нечисть могут проснуться чувства», — рассказывает исполнитель главной роли Роман Маякин.