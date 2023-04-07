Kion выпустит расширенную версию ленты «Сергий против нечисти: Шабаш» в формате сериала

20 апреля в онлайн-кинотеатре Kion дебютирует мистический комедийный детектив «Сергий против нечисти: Шабаш» с Романом Маякиным и Лукерьей Ильяшенко в главных ролях. Об этом «Афише Daily» сообщили представители платформы.
Новое шоу — это продолжение сериала «Сергий против нечисти» 2022 года, которое изначально вышло в кинотеатральный прокат в марте этого года. Однако Kion решил выпустить расширенную версию ленты: в формате сериала и со сценами, которые не вошли в фильм.
Героям «Сергий против нечисти: Шабаш» предстоит дать отпор фольклорной нечисти: генно-модифицированному Змею Горынычу, банде домовых, терроризирующих людей, а также главному антагонисту — Вию, который намеревается захватить власть.
Продолжится и личная борьба главных героев: Катя попытается избавить Сергия от вредных привычек, а Сергий — растопить сердце Кати.
«В каждом новом эпизоде второго сезона Сергий и Катя столкнутся с новыми персонажами, знакомыми нам по детским сказкам, а Сергий параллельно будет бороться со своими внутренними демонами. А еще к мистической и детективной линии добавится любовная — ведь даже у охотников на нечисть могут проснуться чувства», — рассказывает исполнитель главной роли Роман Маякин.
В новом сезоне, помимо Маякина и Ильяшенко, снялись Дмитрий Куличков, Ирина Розанова, Евгений Коряковский, Олег Васильков и другие. В роли режиссера вновь выступил Кирилл Кузин.
Производством проекта занимались онлайн-кинотеатр Kion и кинокомпания Lookfilm. Сейчас создатели ведут подготовку к съемкам трех финальных серий франшизы.