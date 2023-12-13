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Презентацию книги Аси Казанцевой отменили из‑за угроз. Ее личный адрес слил депутат Госдумы

Максим Саблин
Сегодня в 15:22

«Читай город» отменил презентацию книги популяризаторки науки Аси Казанцевой, пишет «Осторожно Media». Ее домашний адрес опубликовал депутат Госдумы Андрей Луговой.

Казанцева собиралась представить в магазине свою работу «Откуда берутся дети?», однако 11 декабря сотрудники сети магазинов заявили об отмене мероприятия. «Получили ваши отклики на предстоящую встречу с Асей Казанцевой. Мы прислушались к вам и поэтому отменяем встречу», — говорится в посте паблика книжного магазина.

«Объявленная ранее встреча с Асей Казанцевой и презентация отменена „по просьбам трудящихся“», — комментируют в издательстве Corpus.

В разговоре с «Осторожно Media» представитель сети магазинов обратил внимание на поступающие угрозы и говорит, что там беспокоятся за безопасность Казанцевой и посетителей.

«Мы отменили встречу только в целях безопасности всех, кто на ней присутствует — в первую очередь, автора. В случае, если в адрес сети или автора поступают угрозы, возможны провокации, агрессия на площадке, сеть отказывается от проведения встречи. Никакой общественно-политической позиции этим решением „Читай-город“ не выражает», — сказал он.

13 декабря личные данные Казанцевой опубликовал депутат Госдумы Андрей Луговой. В его канале появились репосты из «Заметок Воланда», в одном из них содержались скрины из бота «Глаз Бога» с адресами аккаунта и квартиры Казанцевой, а также ее номером телефона.

«Для тех, кто лично хочет довести до Аси, что предательство своей страны — это самый страшный грех», — подписаны скриншоты.

В канале Лугового более 23 000 подписчиков, в «Заметках Воланда» — около 1300. Читатели Лугового призывали расстрелять Казанцеву и отправить ее за решетку.

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Сама Казанцева в разговоре с Sota Project выразила мнение, что после этого ей не стало намного опаснее находиться в России. Впрочем, ситуация вызвала у нее сильное удивление, ведь парламентарий решил нарушить закон и опубликовать ее личную информацию.

«Какого‑то принципиального уровня повышения угрозы не произошло, потому что эти адреса — из слитой базы „Яндекс Еды“. Это просто все, куда я когда‑либо заказывала доставку пиццы; реально жила я только по одному из них, причем довольно давно», — говорит ученая.

«В остальном, конечно, в изумлении пребываю. Вроде бы уж депутатам Госдумы-то не положено настолько явно нарушать законодательство о персональных данных!» — отметила она.

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