Презентацию книги Аси Казанцевой отменили из‑за угроз. Ее личный адрес слил депутат Госдумы

«Читай город» отменил презентацию книги популяризаторки науки Аси Казанцевой, пишет «Осторожно Media». Ее домашний адрес опубликовал депутат Госдумы Андрей Луговой.
Казанцева собиралась представить в магазине свою работу «Откуда берутся дети?», однако 11 декабря сотрудники сети магазинов заявили об отмене мероприятия. «Получили ваши отклики на предстоящую встречу с Асей Казанцевой. Мы прислушались к вам и поэтому отменяем встречу», — говорится в посте паблика книжного магазина.
«Объявленная ранее встреча с Асей Казанцевой и презентация отменена „по просьбам трудящихся“», — комментируют в издательстве Corpus.
В разговоре с «Осторожно Media» представитель сети магазинов обратил внимание на поступающие угрозы и говорит, что там беспокоятся за безопасность Казанцевой и посетителей.
«Мы отменили встречу только в целях безопасности всех, кто на ней присутствует — в первую очередь, автора. В случае, если в адрес сети или автора поступают угрозы, возможны провокации, агрессия на площадке, сеть отказывается от проведения встречи. Никакой общественно-политической позиции этим решением „Читай-город“ не выражает», — сказал он.
13 декабря личные данные Казанцевой опубликовал депутат Госдумы Андрей Луговой. В его канале появились репосты из «Заметок Воланда», в одном из них содержались скрины из бота «Глаз Бога» с адресами аккаунта и квартиры Казанцевой, а также ее номером телефона.
«Для тех, кто лично хочет довести до Аси, что предательство своей страны — это самый страшный грех», — подписаны скриншоты.
В канале Лугового более 23 000 подписчиков, в «Заметках Воланда» — около 1300. Читатели Лугового призывали расстрелять Казанцеву и отправить ее за решетку.
Сама Казанцева в разговоре с Sota Project выразила мнение, что после этого ей не стало намного опаснее находиться в России. Впрочем, ситуация вызвала у нее сильное удивление, ведь парламентарий решил нарушить закон и опубликовать ее личную информацию.
«Какого‑то принципиального уровня повышения угрозы не произошло, потому что эти адреса — из слитой базы „Яндекс Еды“. Это просто все, куда я когда‑либо заказывала доставку пиццы; реально жила я только по одному из них, причем довольно давно», — говорит ученая.
«В остальном, конечно, в изумлении пребываю. Вроде бы уж депутатам Госдумы-то не положено настолько явно нарушать законодательство о персональных данных!» — отметила она.