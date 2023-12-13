Презентацию книги Аси Казанцевой отменили из‑за угроз. Ее личный адрес слил депутат Госдумы

«Мы отменили встречу только в целях безопасности всех, кто на ней присутствует — в первую очередь, автора. В случае, если в адрес сети или автора поступают угрозы, возможны провокации, агрессия на площадке, сеть отказывается от проведения встречи. Никакой общественно-политической позиции этим решением „Читай-город“ не выражает», — сказал он.