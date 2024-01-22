«Аквамен и потерянное царство» — самый кассовый фильм DC с 2018-го

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:55
Фото: кадр из фильма «Аквамен и потерянное царство»

«Аквамен и потерянное царство» стал самым кассовым фильмом в киновселенной DC c 2018 года, сообщает DTF. Мировые сборы картины превысили 396 млн долларов.

Оригинальный «Аквамен» 2018 года собрал больше миллиарда долларов, с того времени ни одна новая лента DC не собирала столько же. Лучшими из киновселенной пока что являются «Черный Адам» (393 млн долларов) и первый «Шазам!» (367 млн).

«Аквамен-2» не сумеет окупиться при бюджете в 200 млн долларов и с затратами на рекламу. Фильм выйдет на стримингах 23 января.

Тем временем другие фильмы из киновселенной DC, созданные без участия студии, — «Джокер» с Хоакином Фениксом и «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном собрали больше миллиарда и 772 млн долларов соответственно.

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