Оригинальный «Аквамен» 2018 года собрал больше миллиарда долларов, с того времени ни одна новая лента DC не собирала столько же. Лучшими из киновселенной пока что являются «Черный Адам» (393 млн долларов) и первый «Шазам!» (367 млн).