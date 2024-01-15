У осужденных за фейки об армии могут начать отбирать имущество

Депутаты из «Единой России» разработали законопроект о конфискации имущества у осужденных за дискредитацию армии. По информации РБК и «Ведомостей», его уже одобрили на комиссии в правительстве.
Авторы законопроекта депутаты Ирина Яровая, Елена Ямпольская и Василий Пискарев предложили ужесточить наказание за дискредитацию армии (статья 207.3 УК) и публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства, например к дезертирству (статья 280.4 УК). Документ пока не внесен в Госдуму, но уже получил одобрение всех силовых ведомств.
Согласно поправкам, планируется расширить список преступлений, по которым возможна конфискация имущества. Туда депутаты хотят добавить упомянутые статьи Уголовного кодекса в случаях, когда осужденные действуют из корыстных побуждений либо по найму. Кроме этого, за действия против безопасности государства предлагается лишать военных и почетных званий, классного чина и госнаград.
В разговоре с РБК адвокаты предполагают, что в случае принятия закона у осужденных могут начать отбирать «орудия преступления», например компьютеры, планшеты и смартфоны, а также имущество, полученное в результате преступления.
С начала 2022 года Следственный комитет возбудил 273 уголовных дела о распространении фейков об армии, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин. 134 уголовных дела направлены в суды, по ним проходят 136 человек, добавил он.