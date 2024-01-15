У осужденных за фейки об армии могут начать отбирать имущество

Авторы законопроекта депутаты Ирина Яровая, Елена Ямпольская и Василий Пискарев предложили ужесточить наказание за дискредитацию армии (статья 207.3 УК) и публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства, например к дезертирству (статья 280.4 УК). Документ пока не внесен в Госдуму, но уже получил одобрение всех силовых ведомств.