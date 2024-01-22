Рон Десантис вышел из президентской гонки в США

Рон Десантис заявил о своем участии в президентских выборах в мае 2023 года. После переизбрания губернатором Флориды в ноябре 2022 года политик вплотную подобрался по популярности к Трампу, согласно опросам общественного мнения. Позже дистанция между ними увеличилась, опрос The CBS News/YouGov от начала мая показал, что экс-президента США поддерживают 58%, а Десантиса — лишь 22% (но это все равно значительно выше, чем у его конкурентов).