Рон Десантис вышел из президентской гонки в США

Губернатор Флориды и главный соперник Дональда Трампа от Республиканской партии Рон Десантис объявил о том, что снимает свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах в США. Он также поддержал своего оппонента и экс-президента.
Десантис объявил об этом в своем аккаунте в сети X. Политик сказал, что после того, как занял в кокусах в Айове второе место, он не может «просить своих сторонников отдавать время и жертвовать своими ресурсами, если у нас нет ясного плана победы».
Трамп победил в первых партийных выборах с огромным отрывом, набрав 51% голосов членов Республиканской партии. Десантису достался 21%.
«Очевидно, что большинство избирателей на республиканских праймериз хочет дать Дональду Трампу второй шанс <…>. Я поддерживаю его, потому что мы не можем вернуться к старой республиканской гвардии былых времен или к корпоративизму в новой упаковке, который представляет Ники Хейли», — заявил политик.
Рон Десантис заявил о своем участии в президентских выборах в мае 2023 года. После переизбрания губернатором Флориды в ноябре 2022 года политик вплотную подобрался по популярности к Трампу, согласно опросам общественного мнения. Позже дистанция между ними увеличилась, опрос The CBS News/YouGov от начала мая показал, что экс-президента США поддерживают 58%, а Десантиса — лишь 22% (но это все равно значительно выше, чем у его конкурентов).