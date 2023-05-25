Главный соперник Трампа от республиканцев Рон Десантис вступил в президентскую гонку

Губернатор Флориды Рон Десантис решил участвовать в выборах президента США. Его комитет по выдвижению подал заявку в избирательную комиссию. Десантис примет участие в праймериз по отбору кандидата на президентский пост от Республиканской партии.
Губернатор Флориды официально объявил о своем вступлении в президентскую гонку в прямом эфире на платформе Twitter Spaces, вместе с ним в стриме участвовал Илон Маск. Однако, как отмечает Associated Press, аудиопоток постоянно прерывался, что делало невозможным для большинства пользователей услышать кандидата в президенты в режиме реального времени.
«Упадок Америки не неизбежен — это выбор. И мы должны выбрать новое направление — путь, который приведет к возрождению Америки, — говорил Десантис. — Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов, чтобы возглавить наше великое американское возвращение».
Десантис считается официальным соперником Дональда Трампа в борьбе за выдвижение от Республиканской партии. После его переизбрания губернатором Флориды в ноябре 2022 года он вплотную подобрался по популярности к Трампу, согласно опросам общественного мнения. Позже дистанция между ними увеличилась, опрос The CBS News/YouGov от начала мая показал, что экс-президента США поддерживают 58%, а Десантиса — лишь 22% (но это все равно значительно выше, чем у его конкурентов).
Десантис завоевал популярность, несмотря на ряд спорных законов, которые он подписал в должности губернатора. В частности, об ограничении абортов, упрощении ношения оружия и запрете операций по трансгендерному переходу.