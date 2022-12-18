Дрейк поддержал сборную Аргентины на ЧМ. В сети шутят, что теперь команда Месси проиграет

В сети давно знакомы с таким явлением как «проклятие Дрейка»: если артист ставит деньги на чью-то победу, фотографируется накануне с игроками или поддерживает любым другим способом, то его фаворита ждет поражение. Шутка зародилась еще в 2016 году, когда баскетбольный клуб «Голден Стэйт», установивший рекорд НБА по соотношению и количеству побед и поражений (73:9) в регулярном сезоне, выигрывая в финальной серии у «Кливленд Кавальерс» со счётом 3-1, проиграл три следующих матча и всю серию, что случилось в НБА впервые.