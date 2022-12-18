Дрейк поддержал сборную Аргентины на ЧМ. В сети шутят, что теперь команда Месси проиграет

Канадский рэпер Дрейк решил поддержать сборную Аргентины и Лионеля Месси в финале чемпионата мира по футболу в Катаре. Он сделал ставку на аргентинцев в одном из стримов, передает Italian Football TV.
«Ставлю на победу Аргентины, она одолеет Францию, вот это будет атмосфера», — сказал Дрейк, сидя в толстовке с эмблемой клуба «Наполи», в котором Диего Марадона играл с 1984-го по 1991 год.
В сети давно знакомы с таким явлением как «проклятие Дрейка»: если артист ставит деньги на чью-то победу, фотографируется накануне с игроками или поддерживает любым другим способом, то его фаворита ждет поражение. Шутка зародилась еще в 2016 году, когда баскетбольный клуб «Голден Стэйт», установивший рекорд НБА по соотношению и количеству побед и поражений (73:9) в регулярном сезоне, выигрывая в финальной серии у «Кливленд Кавальерс» со счётом 3-1, проиграл три следующих матча и всю серию, что случилось в НБА впервые.
Затем «проклятие Дрейка» заметили в бое между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором — репер ставил на второго. В 2022 году Дрейк сделал ставку на бойца UFC в полусреднем весе Камару Усмана, которого неожиданно нокаутировали в последнем раунде. Дрейк также поддержал «Барселону», чтобы она обыграла «Реал», но матч закончился со счетом 3:1 в пользу мадридских футболистов.
Финальный матч между Францией и Аргентиной в рамках чемпионата мира состоится 18 декабря.