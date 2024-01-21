В Донецке под обстрел попал рынок. Минимум 25 человек погибли

В Донецке под обстрел попал рынок в Кировском районе. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, известно о 25 погибших и минимум 20 пострадавших.
Среди пострадавших есть тяжелораненые — с проникающими ранениями в жизненно-важные органы и оторванными конечностями.
Обстрел пришелся на микрорайон Текстильщик на юго-западной окраине Донецка, где расположены торговые ряды и магазины. По словам Пушилина, в это время там было наиболее многолюдно.
Местные власти говорят, что удар был нанесен из ствольной артиллерии калибрами 152 и 155 миллиметров с кураховского и красногоровского направлений.
В прошлый раз масштабная атака на Донецк произошла в ночь на 1 января. Под обстрел попали Ворошиловский, Киевский и Буденновский районы города. Погибли пять человек, еще 13 получили ранения.
29 декабря под обстрел попал Белгород, погибли 25 человек. Это произошло после первой за несколько месяцев массированной атаки на Украину, которая затронула Киев, Одессу, Харьков, Черкассы, Львов и Днепр и унесла жизни более 30 человек.