В Донецке под обстрел попал рынок. Минимум 25 человек погибли

29 декабря под обстрел попал Белгород, погибли 25 человек. Это произошло после первой за несколько месяцев массированной атаки на Украину, которая затронула Киев, Одессу, Харьков, Черкассы, Львов и Днепр и унесла жизни более 30 человек.