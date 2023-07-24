Портрет Наполеона, небо Аустерлица: как выглядели бы сторис Андрея Болконского и других персонажей

Пользователи уже фантазировали, как выглядели бы инстаграм*-сторис учеников Хогвартса — Гарри Поттера, Гермионы Грейнджер, Рона Уизли и Драко Малфоя. Пользовательница @sinna.st, которая ведет ютуб-канал «Литбез» и курсы по подготовке к ЕГЭ, решила сосредоточиться на произведениях русской литературы и визуализировала, как вели бы свои соцсети персонажи «Отцов и детей», «Анны Карениной», «Войны и мира» и «Евгения Онегина».
Евгений Базаров много учится, мечтая стать врачом: проводит время в библиотеке, изучает лекарственные препараты. Гуляет по Марьино, усадьбе Кирсановых и Никольскому, — туда он заезжает в гости к Анне Одинцовой. Советует подписчикам ознакомиться с трудом Людвига Бюхнера «Сила и материя», откуда он почерпнул материалистские идеи.
Андрей Болконский гуляет по Петербургу, фотографирует беременную жену Лизу, восхищается своим кумиром Бонапартом, называя его великим полководцем. Затем вдруг едет воевать с Наполеоном, поначалу гордо снимая однополчан, а потом лежа под небом Аустерлица и разочаровываясь в своих прежних взглядах. Дальше его ждет возвращение в имение отца Лысые Горы, прогулки с лучшим другом Пьером Безуховым, встреча с Наташей Ростовой. И, конечно, он неоднократно выкладывает фотографии дуба, который наталкивает его на долгие размышления о жизни.
«Инста-сторис»* Анны Карениной
Анна Каренина делится с подписчиками эстетичными фотографиями города, ужинов, и нарядов, радуется маленькому сыну Сереже. Едет с княгиней Вронской в Москву, встречается с братом Степаном Облонским. А потом вдруг влюбляется в Алексея Вронского, рожает от него дочь Ани, уезжает с ним путешествовать по Европе. А когда роман заканчивается и она остается с ощущением полной беспомощности, публикует кадр с колесами поезда и словами «Все пожалеете».
«Инста-сторис»* Евгения Онегина
Евгений Онегин активно развлекается в Петербурге: он публикует кадры с бесконечных балов и ужинов. А потом вдруг на черном фоне пишет: «Дядя занемог, еду в деревню». Там он много времени проводит за письменным столом, восхищается Байроном и пытается быть таким же мрачным романтиком, как и его кумир. Знакомится с Ленским, неохотно едет в гости к Лариным, где танцует с Ольгой. А потом публикует загадочную сторис со словами «Не теряйте, уехал в горы. Надо многое пересмотреть в жизни».
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