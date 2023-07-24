Портрет Наполеона, небо Аустерлица: как выглядели бы сторис Андрея Болконского и других персонажей

Евгений Онегин активно развлекается в Петербурге: он публикует кадры с бесконечных балов и ужинов. А потом вдруг на черном фоне пишет: «Дядя занемог, еду в деревню». Там он много времени проводит за письменным столом, восхищается Байроном и пытается быть таким же мрачным романтиком, как и его кумир. Знакомится с Ленским, неохотно едет в гости к Лариным, где танцует с Ольгой. А потом публикует загадочную сторис со словами «Не теряйте, уехал в горы. Надо многое пересмотреть в жизни».