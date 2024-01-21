Москвичи смогут попросить об изменении температуры в метро через смартфон

Семён Гудошников
Сегодня в 13:05
Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Пассажиры серой Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы смогут попросить об изменении температуры в вагонах. Для этого в поездах разместили QR-коды, сообщил РИА «Новости» заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Благодаря наклейкам с QR-кодом в вагонах метро пассажир может оставить сообщение, если температура воздуха для него не подходит. Это позволит службам метрополитена реагировать быстрее и еще качественнее настраивать климат внутри составов», — отметил он.

Новые стикеры появились у наддверных экранов. На каждом из них указан номер вагона, который автоматически заносится в форму, а также информация о циркуляции воздуха и наличии кондиционера.

В заявке нужно указать название линии, дату и время поездки. Предложения по работе системы кондиционирования или вентиляции сотрудники метро получат в течение минуты и отрегулируют температуру в вагоне.

Если эксперимент с ними окажется удачным, такие же QR-коды разместят и в других поездах, а затем и во всем городском транспорте.

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