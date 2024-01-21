«Я пополнился любовью и титаном»: Джереми Реннер выпустил музыкальный альбом

«Я не думаю, что суть того, кем я являюсь, вообще изменилась. Я даже не думаю, что принципы того, чего я всегда хотел в своей жизни, вообще изменились. Так что, честно говоря, единственное, что действительно изменилось для меня, — это принятие того, каким меня видят и кем я являюсь — мужчиной, отцом, братом. Это мощная любовь, и она ошеломляет», — говорит Реннер.