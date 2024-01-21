«Я пополнился любовью и титаном»: Джереми Реннер выпустил музыкальный альбом

Актер Джереми Реннер выпустил музыкальный альбом «Love and Titanium». Он записал видео, в котором отвечает на вопрос, как изменилась его жизнь после аварии со снегоуборочной машиной.
«Я не думаю, что суть того, кем я являюсь, вообще изменилась. Я даже не думаю, что принципы того, чего я всегда хотел в своей жизни, вообще изменились. Так что, честно говоря, единственное, что действительно изменилось для меня, — это принятие того, каким меня видят и кем я являюсь — мужчиной, отцом, братом. Это мощная любовь, и она ошеломляет», — говорит Реннер.
Заглавный трек называется «Lucky Man» («Счастливчик»). Всего в альбоме семь композиций.
Актер рассказывал, что создание пластинки «было болезненным, глубоко исцеляющим и в конечном счете катарсическим». Название «Love and Titanium» («Любовь и титан») отсылает к высказыванию Реннера в интервью ABC News: «Я потерял много плоти и костей, но я пополнился любовью и титаном».
Это не первая музыкальная работа актера. В 2019 году он выпустил песню «Heaven Don’t Have a Name», а в 2020-м EP «The Medicine».
2 января этого года Реннер во время очистки снега возле дома, когда в ряде городов США прошел сильнейший снежный шторм, попал под снегоуборочную машину, которая наехала ему на ногу.
В полиции заявили, что Реннер воспользовался снегоуборочной машиной, чтобы вытащить грузовик племянника из снежного завала. Затем оставил ее, не включив аварийный тормоз. Машина начала двигаться на племянника актера. Актер не смог ее остановить и был затянут под гусеницы. У него диагностировали переломы 32 костей.