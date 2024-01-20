В Дании снимут сериал об отрекшейся от престола королеве Маргрете II

В Дании приступили к разработке сериала о правлении отрекшейся от престола королеве Маргрете II. Об этом сообщает The Guardian.
Проект получил рабочее название Af Guds nåde («По воле Божьей»). Его действие будет развиваться во дворце Амалиенборг, официальной резиденции королевской семьи в Копенгагене.
По словам продюсеров, история будет рассказана с точки зрения членов королевской семьи, а также служащих королевского двора. Создатели описывают его как местную версию «Короны».
«Маленькой принцессе не суждено было стать королевой, но времена изменились, и она стала великой королевой. Сейчас самое время рассказать эту великолепную историю», — подчеркнула исполнительный продюсер Мета Луиза Фольдагер Соренсен.
Королева Дании Маргрете II объявила, что отречется от престола в своей традиционной новогодней речи. Она перела корону своему сыну, принцу Фредерику.
Королева Маргрете стала самым долгоправящим монархом Европы после смерти королевы Елизаветы II в 2022 году. Монарх Великобритании была королевой 70 лет и 214 дней.