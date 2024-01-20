Джош Хатчерсон из «Голодных игр» мог сыграть Кевина МакКаллистера в «Один дома»

Джош Хатчерсон, известный по роли Пита Мелларка в серии фильмов «Голодные игры», рассказал, что его чуть было не взяли на роль Кевина МакКаллистера в «Один дома».
«Мне было, наверное, 11 лет, когда я проходил прослушивание. Остались только я и еще один парень. Это был первый раз, когда я получил отказ, так что это было очень тяжело», — сказал актер.
В итоге МакКаллистера сыграл Маколей Калкин, который в начале декабря 2023 года получил звезду на голливудской Аллее славы. Там он воссоединился с Кэтрин О’Харой, которая сыграла мать семейства МакКаллистер в двух фильмах «Один дома».
Актерская карьера Хатчерсона началась в детстве с ролей в сериале «Скорая помощь» и в телефильме «House Blend». Затем он снялся в фантастическом фильме 2007 года «Мост в Терабитию», за которым последовали «Путешествие к центру Земли» и «Затура: Космическое приключение».