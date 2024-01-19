МТС первыми в мире начали выдавать предзаказы на смартфон Samsung Galaxy S24

«Мы всегда стремимся обеспечить наших клиентов всеми громкими технологическими новинками в числе первых. Предзаказ в нашей розничной сети продлится до 13 февраля, а начиная с сегодняшнего дня, получить новинки смогут все клиенты, которые уже оформили или будут оформлять предзаказы», — прокомментировал коммерческий директор МТС Алексей Помозов.