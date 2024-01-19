МТС первыми в мире начали выдавать предзаказы на смартфон Samsung Galaxy S24

Клиенты МТС стали первыми в мире обладателями смартфонов Samsung Galaxy S24. Компания начала выдавать предзаказы на гаджеты, сообщила «Лента.ру».
Первым владельцем нового устройства стал житель Москвы. Он получил модель Ultra 12+512 Гб спустя всего сутки после презентации смартфона. Стоимость гаджета составила 159 990 рублей.
«Мы всегда стремимся обеспечить наших клиентов всеми громкими технологическими новинками в числе первых. Предзаказ в нашей розничной сети продлится до 13 февраля, а начиная с сегодняшнего дня, получить новинки смогут все клиенты, которые уже оформили или будут оформлять предзаказы», — прокомментировал коммерческий директор МТС Алексей Помозов.
В данный момент в МТС можно приобрести Samsung Galaxy S24 во всех цветах и моделях. Стоимость устройств составляет от 89 990 до 189 990 рублей. В подарок за предзаказ покупателям обещают беспроводные наушники Samsung Buds 2 Pro.
В компании рассказали, что за первые сутки число предзаказов на Samsung Galaxy S24 превысило на 22% количество запросов на линейку предыдущего поколения. Самой популярной моделью у клиентов стала Ultra: на нее приходится 75% всех заявок.
Также пользуются успехом базовая модель и версия S24+. Преимущественно покупатели выбирают смартфоны с памятью 512 Гб — их доля составила 65%.
Ранее стало известно, что во флагманском магазине МТС в Москве появилась линейка Samsung Galaxy S24. Она станет первой серией смартфонов с искусственным интеллектом Galaxy AI.