МТС первой в России представила Samsung Galaxy S24

«Традиционно мы даем возможность нашим клиентам и любителям гаджетов увидеть и получить все технологические новинки одними из первых в России, — говорит генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов. — Samsung Galaxy S24 — знаковая новинка, которая, может перевернуть представление о смартфонах, поэтому мы уверены, что уже на этапе предзаказа к ней будет высокий интерес. Мы планируем начать выдавать предзаказы уже в ближайшее время», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов