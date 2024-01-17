МТС первой в России представила Samsung Galaxy S24

В России появилась новая линейка смартфонов Samsung Galaxy S24. Их представила МТС в своем флагманском магазине на Тверской, 15, сразу после конференции Samsung Galaxy Unpacked 2024. Об этом «Афише Daily» рассказала пресс-служба компании.
Гаджеты уже доступны для предзаказа в интернет-магазине МТС — он продлится до 13 февраля. Вместе со смартфоном покупатели, оформившие предзаказ, получат беспроводные наушники Samsung Buds 2 Pro.
В новую серию вошли 7 смартфонов: S24 8 (128GB), S24 8 (256GB), S24+ 12 (256GB), S24+ 12 (512GB), S24 Ultra 12 (256GB), S24 Ultra 12 (512GB) и S24 Ultra 12 (1TB). Их стоимость начинается от 89 990 рублей, а самый дорогой гаджет обойдется в 189 990 рублей.
Galaxy S24 и Galaxy S24+ доступны в черном, сером, желтом и фиолетовом вариантах, а Galaxy S24 Ultra будет продаваться в цветах «черный титан», «серый титан», «фиолетовый титан» и «желтый титан».
«Традиционно мы даем возможность нашим клиентам и любителям гаджетов увидеть и получить все технологические новинки одними из первых в России, — говорит генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов. — Samsung Galaxy S24 — знаковая новинка, которая, может перевернуть представление о смартфонах, поэтому мы уверены, что уже на этапе предзаказа к ней будет высокий интерес. Мы планируем начать выдавать предзаказы уже в ближайшее время», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов
S24 станет первой линейкой смартфонов с искусственным интеллектом Galaxy AI. Он может переводить разговоры в реальном времени, а также служить персональным ассистентом и дизайнером.
Новая функция «Обведение для поиска», разработанная совместно с Google, позволит искать информацию в интернете без текстового запроса. Необходимо будет лишь обвести нужный предмет на экране смартфона. Также новинки обладают «умной» камерой, которая улучшает качество снимков и умеет достраивать фон при изменении размера или угла наклона фото.