Песков: «В Башкортостане нет массовых беспорядков»

Присутствующие журналисты обратили его внимание на то, что МВД возбудило уголовное дело о массовых беспорядках. В ответ на это представитель Кремля пояснил, что «в данном случае использовал не юридический термин, а термин, который определяет количество людей, которые принимают участие». «В неюридическом плане я не соглашусь, что это были какие‑то массовые акции», — добавил он.