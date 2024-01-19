Песков: «В Башкортостане нет массовых беспорядков»

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Башкортостане нет массовых беспорядков и массовых протестов. Его слова цитирует «Интерфакс».
«Я не согласился бы с формулировкой „массовые беспорядки“ и „массовые протесты“. Там нет массовых беспорядков и массовых протестов», — сказал Песков журналистам, комментируя события в Баймаке, где во время митинга у здания суда были задержаны девять человек.
«Там есть отдельные проявления, которые скорее относятся исключительно к компетенции местных властей и органов правопорядка. Но я категорически не соглашусь с тем, что они массовые», — подчеркнул Песков.
Присутствующие журналисты обратили его внимание на то, что МВД возбудило уголовное дело о массовых беспорядках. В ответ на это представитель Кремля пояснил, что «в данном случае использовал не юридический термин, а термин, который определяет количество людей, которые принимают участие». «В неюридическом плане я не соглашусь, что это были какие‑то массовые акции», — добавил он.
15 и 17 января тысячи жителей Башкортостана вышли к зданию суда в Баймаке, где выносили приговор активисту Фаилю Алсынову. Ему назначили четыре года колонии общего режима, хотя прокурор просил колонию-поселение.
За речь на сельском сходе и посты в соцсетях против него возбудили дело по статье о возбуждении межнациональной розни. Обвинение считает, что он оскорбил жителей Кавказа и Средней Азии, назвав их «кара халык» — на русский это башкирское выражение буквально переводится как «черный люд», но обычно используется для обозначения «коренного народа».
К зданию суда вышли до 10 тыс. человек, началась потасовка с участием ОМОН. Полицейские кидали в толпу светошумовые гранаты и слезоточивый газ, а в них летели куски снега и шапки.
В Баймаке девять участников протеста признали виновными по админстративному делу о неповиновении требованиям полицейских, их проговорили к 8–15 суткам ареста.
19 января жители Уфы вышли на новую акцию в поддержку Алсынова. К памятнику Салавату Юлаеву пришли около полутора тысяч человек.