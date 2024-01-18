Лидер «Сансары» заявил, что музыку группы удалили со стриминговых сервисов

Лидер музыкальной группы «Сансара» Александр Гагарин заявил, что большая часть треков коллектива пропала со стриминговых сервисов из‑за действий компании Zvonko Digital. Об этом он написал в соцсетях.
Гагарин уточнил, что 1 января 2024 года «почти половины каталога группы исчезла со всех площадок». «Российский агрегатор, размещающий музыку на платформах, по истечению срока договора уведомил, что продлевать его не будет», — пояснил артист.
Музыкант добавил, что «в любом случае планировал собрать все альбомы в одном месте, юридически не связанном с географией» его гражданства. Гагарин пообещал, что «скоро все песни будут за своих местах».
«Тем не менее, предупреждающее решение компании Zvonko Digital показательно и, возможно, еще один пример самоцензуры, связанный с моей гражданской позицией», — отметил лидер «Сансары».
Он выразил надежду, что его случай «подскажет, как действовать в эти дни коллегам-артистам при выборе партнеров для публикации своей музыки».
В августе концерт «Сансары» в екатеринбургском «Ельцин-центре» отменили из‑за жалоб Z-активистов. Готовящееся выступление группы возмутило главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину.