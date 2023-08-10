Концерт «Сансары» в «Ельцин-центре» отменили после жалоб Z-активистов

«Я нисколько не сомневаюсь, что у меня были, есть и остаются основания для концерта в родном Екатеринбурге. Смею думать, что чаще знаю вас, чем нет, — всех тех, кто слушает, а главное, мне кажется, слышит наши песни, а поэтому мне было важно встретиться в любимом городе», — написал фронтмен «Сансары» Александр Гагарин.