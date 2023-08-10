Концерт «Сансары» в «Ельцин-центре» отменили после жалоб Z-активистов

Концерт инди-рок-группы «Сансара», который должен был пройти 10 августа в «Ельцин-центре», отменен. Об этом говорится в официальном сообществе коллектива во «ВКонтакте».
«Я нисколько не сомневаюсь, что у меня были, есть и остаются основания для концерта в родном Екатеринбурге. Смею думать, что чаще знаю вас, чем нет, — всех тех, кто слушает, а главное, мне кажется, слышит наши песни, а поэтому мне было важно встретиться в любимом городе», — написал фронтмен «Сансары» Александр Гагарин.
Он не уточнил причин отмены, заявив только, что официального запрета на проведение мероприятия не было. Гагарин пообещал подробно рассказать о причинах отмены позже. Всем, кто купил билеты, расскажут, как оформить возврат средств.
Пару дней назад готовящимся концертом «Сансары» в «Ельцин-центре» возмутилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «Уехавшие из России исполнители из некой группы „Сансара“, выступившие против СВО, собираются провести 10 августа концерт в Екатеринбурге. Естественно, в „Ельцин-центре“, ну а где еще?» — написала она в своем телеграм-канале.
Мизулина заявила, что ей по поводу концерта пишут «многие возмущенные граждане». В частности, к главе ЛБИ обращались сторонники провоенного движения «Братство Академистов», которые призывали готовиться к «бою за нового императора единой и неделимой России». Они заявляли, что «Сансара» воспевает «ЛГБТ-ценности, что в нашей богоспасаемой стране запрещено».