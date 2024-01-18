Дочь Снуп Догга перенесла инсульт в 24 года

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:14
Фото: из соцсетей Кори Бродус

Кори Бродус, дочь американского рэпера Снуп Догга, перенесла инсульт в возрасте 24 лет. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

Девушка призналась, что у нее случился «тяжелый инсульт». «Я начала плакать, когда мне это сказали. Мне всего лишь 24 года. Что же я сделала такого в прошлом, что заслужила это?» — написала она.

Кори опубликовала также кадры из больницы. На них девушка носит медицинскую маску и лежит в постели в палате.

Кори Бродус возглавляет компанию, занимающуюся производством косметики — бальзамов и блесков для губ. Она ведет популярный блог, в котором часто появляется в одежде бренда своего отца.

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