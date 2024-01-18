В Okko выйдет сериал «Очевидное невероятное» — экранизация рассказов Кира Булычева

Семён Гудошников
Сегодня в 17:18

С 25 января в Okko появится десятисерийный абсурдистский сериал «Очевидное невероятное» — экранизация рассказов Кира Булычева о вымышленном городе Великий Гусляр. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

В главных ролях Артем Быстров, Максим Лагашкин и Светлана Ходченкова. Режиссером выступил Александр Войтинский («По щучьему велению», «Метод-2», «Призрак»), автором сценария — Максим Кудымов («Контейнер», «Трудные подростки», «Девушки с Макаровым»).

Великий Гусляр — заурядный на первый взгляд провинциальный город, но в нем открыта связь с параллельными мирами и цивилизациями других планет. Для гуслярцев путешествия во времени, телепортация, говорящие животные и летающие тарелки — привычное дело.

Размеренная жизнь города меняется, когда в него приезжает новый мэр — Эдуард Белинский. Он хочет рассказать миру о чудесах Гусляра, но местные жители не хотят превращать город в аттракцион. Под командованием начальника отдела ЖКХ Тимофея Молодцова они решают сохранить аномалии в тайне, что достаточно сложно, ведь из ряда вон выходящие события происходят тут каждый день.

«В сериале „Очевидное невероятное“ потрясающе теплая и ламповая атмосфера и саундтрек, который еще больше добавляет в эту историю ностальгии. Самое интересное, что история, по сути, не бытовая, но такое впечатление, что все это очевидное и невероятное действительно есть среди нас».
Максим Лагашкин
Исполнитель роли Эдуарда Белинского

За созданием сериала стоит кинокомпания «Медиаслово». Ее генпродюсер Данила Шарапов отметил, что проект задумывался как альтернатива большим фантастическим франшизам с минимальным количеством графики и преимущественно аналоговыми решениями.

Первые эпизоды комедии «Очевидное невероятное» показали в рамках конкурсной программы второго фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» и фестиваля экранизаций «Читка 2.0». Там проект тепло встретили и отметили положительными рецензиями.

Еще один проект, который скоро появится в Okko, — «Манюня: Новогодние приключения». Это полнометражное продолжение сериала, в основе которого ранее не изданная история писательницы Наринэ Абгарян.

Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+