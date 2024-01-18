С 25 января в Okko появится десятисерийный абсурдистский сериал «Очевидное невероятное» — экранизация рассказов Кира Булычева о вымышленном городе Великий Гусляр. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
В главных ролях Артем Быстров, Максим Лагашкин и Светлана Ходченкова. Режиссером выступил Александр Войтинский («По щучьему велению», «Метод-2», «Призрак»), автором сценария — Максим Кудымов («Контейнер», «Трудные подростки», «Девушки с Макаровым»).
Великий Гусляр — заурядный на первый взгляд провинциальный город, но в нем открыта связь с параллельными мирами и цивилизациями других планет. Для гуслярцев путешествия во времени, телепортация, говорящие животные и летающие тарелки — привычное дело.
Размеренная жизнь города меняется, когда в него приезжает новый мэр — Эдуард Белинский. Он хочет рассказать миру о чудесах Гусляра, но местные жители не хотят превращать город в аттракцион. Под командованием начальника отдела ЖКХ Тимофея Молодцова они решают сохранить аномалии в тайне, что достаточно сложно, ведь из ряда вон выходящие события происходят тут каждый день.
За созданием сериала стоит кинокомпания «Медиаслово». Ее генпродюсер Данила Шарапов отметил, что проект задумывался как альтернатива большим фантастическим франшизам с минимальным количеством графики и преимущественно аналоговыми решениями.
Первые эпизоды комедии «Очевидное невероятное» показали в рамках конкурсной программы второго фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» и фестиваля экранизаций «Читка 2.0». Там проект тепло встретили и отметили положительными рецензиями.
Еще один проект, который скоро появится в Okko, — «Манюня: Новогодние приключения». Это полнометражное продолжение сериала, в основе которого ранее не изданная история писательницы Наринэ Абгарян.