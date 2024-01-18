Размеренная жизнь города меняется, когда в него приезжает новый мэр — Эдуард Белинский. Он хочет рассказать миру о чудесах Гусляра, но местные жители не хотят превращать город в аттракцион. Под командованием начальника отдела ЖКХ Тимофея Молодцова они решают сохранить аномалии в тайне, что достаточно сложно, ведь из ряда вон выходящие события происходят тут каждый день.