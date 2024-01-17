Полнометражный фильм по «Манюне» выйдет в Okko 19 января

«Новый год для Манюни и Наринэ может пойти не по плану: синоптики обещают аномально теплую зиму, а это значит, что приход Деда Мороза оказывается под угрозой! Их семьи экстренно принимают решение — отправиться в горы», — говорится в описании трейлера.