Полнометражный фильм по «Манюне» выйдет в Okko 19 января

«Манюня: Новогодние приключения» появится на Okko. Полнометражное продолжение успешного сериала станет доступно в онлайн-кинотеатре 19 января.
В основе новой картины лежит ранее неизданная история писательницы Наринэ Абгарян, написавшей серию бестселлеров о подружках Манюне и Наре. Режиссером вновь выступит Арман Марутян.
«Новый год для Манюни и Наринэ может пойти не по плану: синоптики обещают аномально теплую зиму, а это значит, что приход Деда Мороза оказывается под угрозой! Их семьи экстренно принимают решение — отправиться в горы», — говорится в описании трейлера.
«Полная приключений дорога приводит героев в заветный дом, который становится разочарованием: грязь, сырость, сломанная мебель, а главное — непрошенные гости. Удастся ли героям подружиться, найти праздничное настроение и встретить Новый год по-настоящему волшебно?» — нагоняют интригу авторы фильма.
Над «Новогодними приключениями» работала та же съемочная группа, что и над успешным комедийным проектом Okko, который по итогам 2023 года попал в топ-10 шоу на платформе по количеству уникальных зрителей, а также заработал 40 млн просмотров.
К своим ролям вернутся Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, Арман Навасардян, Мариам Мано, Арсен Григорян и Грант Тохатян.