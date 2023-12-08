Дуров рассказал, сколько пользователей Telegram купили подписку Premium

По словам основателя, команда Telegram добавляет в подписку Premium новые функции. Благодаря последнему обновлению владельцы подписки могут устанавливать обои для отдельных чатов, которые будут отображаться для них самих и их собеседника, добавлять разные цвета и логотип в свой профиль. Пользователи iOS могут посмотреть на эффект «щелчка Таноса»: автоматическое удаление сообщений по таймеру теперь сопровождается анимацией пикселей.