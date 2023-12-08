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Дуров рассказал, сколько пользователей Telegram купили подписку Premium

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:59

За полтора года подписку Premium приобрели более 4 млн пользователей Telegram, рассказал основатель мессенджера Павел Дуров. Предприниматель поблагодарил пользователей, которые платят за сервис.

Подписка Premium появилась в июне 2022 года, а уже в декабре ее купил миллион пользователей — с того момента аудитория увеличилась в четыре раза. Дуров назвал ее «самой быстрорастущей платной подпиской в истории рынка мессенджеров».

В июне 2022 года предприниматель говорил, что для покрытия всех трат Telegram подписку должны купить 2,5–3% пользователей — примерно 17,5–21 млн человек. «Это ознаменует новую, ориентированную на пользователя эру в истории соцсетей», — сказал он.

По словам основателя, команда Telegram добавляет в подписку Premium новые функции. Благодаря последнему обновлению владельцы подписки могут устанавливать обои для отдельных чатов, которые будут отображаться для них самих и их собеседника, добавлять разные цвета и логотип в свой профиль. Пользователи iOS могут посмотреть на эффект «щелчка Таноса»: автоматическое удаление сообщений по таймеру теперь сопровождается анимацией пикселей.

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Павел Дуров
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