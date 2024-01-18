Папа римский назвал сексуальное удовольствие божьим даром, но осудил порно

Во время своего выступления с изложением основ религиозного учения (катехизисом) папа римский Франциск назвал сексуальное удовольствие божьим даром, но отметил, что оно «подрывается порнографией», передает газета «L´Unione Sarda».
Само порно понтифик охарактеризовал как «удовлетворение без отношений, которое может порождать формы зависимости». «Мы должны защищать любовь, любовь сердца, ума, тела, чистую любовь, отдавая себя друг другу. В этом красота половых отношений», — заявил он.
Глава Ватикана призвал верующих перестать смотреть порнографию, «защищать любовь и выиграть битву против похоти». Он также напомнил о целомудрии, подчеркнув, что это «добродетель, которую не следует путать с сексуальным воздержанием».
«Целомудрие выходит за рамки сексуального воздержания. Это воля никогда не обладать другим. Любить — значит уважать других, стремиться к их счастью, развивать сочувствие к их чувствам, погружаться в познание тела, психологии и души, которые не являются нашими и которые необходимо созерцать ради красоты, носителями которой они являются», — сказал Франциск.
В декабре 2023-го папа одобрил декларацию католической Дикастерии доктрины веры, разрешившую священникам благословлять однополые пары. Из нее следует, что священник может благословить пришедшую к нему пару, которая попросила о таком благословении, даже если «их положение как пары не соответствует христианским нормам», включая однополые пары.