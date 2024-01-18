Папа римский назвал сексуальное удовольствие божьим даром, но осудил порно

«Целомудрие выходит за рамки сексуального воздержания. Это воля никогда не обладать другим. Любить — значит уважать других, стремиться к их счастью, развивать сочувствие к их чувствам, погружаться в познание тела, психологии и души, которые не являются нашими и которые необходимо созерцать ради красоты, носителями которой они являются», — сказал Франциск.