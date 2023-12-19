Католическая церковь разрешила благословлять однополые пары, но без ритуализации

В ноябре католическая церковь разрешила трансперсонам и гомосексуалам принимать крещение, быть крестными родителями и свидетелями на религиозных свадьбах. «Даже двери таинств не должны быть закрыты по какой‑либо причине. Это особенно верно, когда речь идет о таинстве, которое само по себе является дверью, — крещении. Церковь — это не таможня, а отчий дом, где есть место для каждого человека с его трудом», — отмечали в Ватикане.