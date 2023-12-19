Католическая церковь разрешила благословлять однополые пары, но без ритуализации

Католическая Дикастерия доктрины веры издала декларацию, разрешившую священникам благословлять однополые пары. Документ одобрил папа римский Франциск, сообщили в Доктринальном отделе Ватикана.
В декларации «Fiducia supplicans» говорится, что священник может благословить пришедшую к нему пару, которая попросила о таком благословении, даже если «их положение как пары не соответствует христианским нормам», включая однополые пары.
При этом в жесте пастырской близости не должно быть никаких элементов, напоминающих брачный обряд. В декларации подчеркивается, что доктрина церкви в отношении браков не меняется и возможность давать благословение не означает одобрения церковью однополых браков.
Декларацию приняли, чтобы церковь могла «принять даже тех, кто не живет в соответствии с христианскими моральными нормами, но при этом смиренно просит о благословении». В документе отмечается, что церковь и в целом не требует от тех, кто просит благословения, достижения перед этим «морального совершенства».
В ноябре католическая церковь разрешила трансперсонам и гомосексуалам принимать крещение, быть крестными родителями и свидетелями на религиозных свадьбах. «Даже двери таинств не должны быть закрыты по какой‑либо причине. Это особенно верно, когда речь идет о таинстве, которое само по себе является дверью, — крещении. Церковь — это не таможня, а отчий дом, где есть место для каждого человека с его трудом», — отмечали в Ватикане.