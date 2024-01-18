Ридли Скотт завершил съемки «Гладиатора 2»

Съемки сиквела популярной исторической драмы «Гладиатор» официально завершены, рассказал исполнитель одной из ролей в фильме Пол Мескал в социальных сетях.
Ирландский актер опубликовал две фотографии с режиссером Ридли Скоттом на своей странице в инстаграме*. «Конец», — написал актер в описании поста.
В июле 2023-го работу над лентой приостанавливали из‑за забастовок сценаристов. К осени из‑за заморозки проекта студии Paramount и Universal, совместно финансирующие съемки сиквела, теряли 600 тыс. в неделю.
Премьера «Гладиатора-2» запланирована на ноябрь 2024 года. Действие сюжета второго фильма развернется спустя 25 лет после первой части. Помимо Мескала, в актерский состав картины вошли Педро Паскаль, Дензел Вашингтон, Джозеф Куинн и Конни Нильсен.
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