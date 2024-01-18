Анатолия Руденко из «Триггера» задержали с наркотиками

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:50
Фото: «Питон»

В Москве задержали с наркотиками актера Анатолия Руденко, известного по сериалам «Триггер» и «Каменская». Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Накануне сотрудники ДПС остановили такси для проверки на улице Антонова-Овсеенко, пишет телеграм-канал. В это время, как пишет «112», актер сильно нервничал и подозрительно себя вел.

В ходе досмотра у него обнаружили пакетик с мефедроном весом в 0,57 грамма. Сейчас правоохранители проводят проверку.

По данным Shot, Руденко заявил, что не знает, что это такое, а сверток обнаружил, когда гулял со своей собакой. Он подумал, что это яд для собак, который раскидывают догхантеры.

Ранее суд Москвы постановил выдворить из России Петара Мартича («Пасош» и «Прыгай киска») из‑за дела о пропаганде наркотиков в его треках. Сербского музыканта признали виновным по части второй статьи 6.13 КоАП и оштрафовали на 20 тыс. рублей.

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