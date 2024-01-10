Петара Мартича выдворят из России из‑за дела о пропаганде наркотиков

Однако в августе этого года музыкант возобновил свой скандальный проект «Прыгай киска» и выпустил первый с 2014 года полноформатный релиз, в записи которого приняли участие ЛСП, Feduk, Boulevard Depo, Mireku Djima, Lipelis, SP4K. В некоторых треках с пластинки присутствует упоминание наркотических средств, в том числе в песне «Насекомое».