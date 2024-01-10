Петара Мартича выдворят из России из‑за дела о пропаганде наркотиков

Никулинский суд Москвы постановил выдворить Петара Мартича («Пасош» и «Прыгай киска») из России из‑за дела о пропаганде наркотиков в его треках. Об этом пишет РИА «Новости».
Сербского музыканта признали виновным по части второй статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств иностранным гражданином). Его также оштрафовали на 20 тыс. рублей.
Мартич может оспорить это решение в Мосгорсуде. Если оно останется в силе, то музыкант должен будет самостоятельно покинуть Россию за свой счет и под контролем полиции.
18 декабря стало известно, что на основателя групп «Пасош» и «Прыгай киска» завели дело о пропаганде наркотиков. Что именно стало причиной, не уточняется.
Однако в августе этого года музыкант возобновил свой скандальный проект «Прыгай киска» и выпустил первый с 2014 года полноформатный релиз, в записи которого приняли участие ЛСП, Feduk, Boulevard Depo, Mireku Djima, Lipelis, SP4K. В некоторых треках с пластинки присутствует упоминание наркотических средств, в том числе в песне «Насекомое».