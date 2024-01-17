13 человек обожглись кипятком из‑за разрыва теплотрассы в Новосибирске

В Новосибирске 13 человек получили ожоги из‑за прорыва теплотрассы, сообщило региональное министерство здравоохранения.
У них всех зафиксированы ожоги ног 1–2 степени. Два человека госпитализированы, они находятся в удовлетворительном состоянии.
Авария произошла днем, разрыв случился на трубе диаметром 70 см. Очевидцы публикуют видео пара, поднимающегося над землей на высоту, сравнимую с семиэтажным домом. По информации NGS.ru, трубопровод был проложен в 1963 году, в последний раз его ремонтировали в 1990-м.
Сибирская генерирующая компания сообщила, что для устранения аварии потребуется отключить тепло в 161 многоквартирном доме, позже их число сократилось до 69. В зону без тепла также попал перинатальный центр. Температура в городе опустится до -28 градусов.
Комментируя прорыв, губернатор области Андрей Травников не смог дать точные сроки по возвращению тепла в дома. Он отметил, что авария стала следствием той, что случилась 11 января, для ее устранения привлечены дополнительные бригады служб. Он также не стал давать гарантий, что ситуация не повторится в третий раз: «Будем готовиться к различным сценариям, но надеяться на лучшее».
Накануне аналогичная ситуация возникла в Нижнем Новгороде, там пострадали 12 человек, в том числе двое детей.