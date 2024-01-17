13 человек обожглись кипятком из‑за разрыва теплотрассы в Новосибирске

Комментируя прорыв, губернатор области Андрей Травников не смог дать точные сроки по возвращению тепла в дома. Он отметил, что авария стала следствием той, что случилась 11 января, для ее устранения привлечены дополнительные бригады служб. Он также не стал давать гарантий, что ситуация не повторится в третий раз: «Будем готовиться к различным сценариям, но надеяться на лучшее».