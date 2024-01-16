В Нижнем Новгороде 12 человек получили ожоги из‑за прорыва трубы с кипятком

Максим Саблин
Сегодня в 15:00
Фото: телеграм-канал «Нижний Новгород с огоньком»

В Нижнем Новгороде 12 человек получили ожоги кипятком из‑за прорвавшейся трубы в центре города. Об этом пишет NN.ru.

Как рассказали изданию в региональном Минздраве, в ожоговый центр местного медицинского университета поступили 10 взрослых и двое детей. Пострадавший ребенок госпитализирован в детское ожоговое отделение, все остальные отправлены на амбулаторное лечение.

Телеграм-канал Ni Mash сообщает о 16 пострадавших. Авторы канала пишут, что люди проваливались в снег, под которым текла горячая вода, и получили ожоги 1–2 степени.

Трубу с горячей водой диаметром 70 см прорвало рядом с перекрестком улиц Славянской и Студеной. Место аварии окутало паром, на дорогах появились лужи. На месте проводят ремонтные работы, к вечеру их обещают завершить.

Из‑за прорыва без отопления остались как минимум 20 многоквартирных домов, в которых проживают более 3000 нижегородцев. К тому же на холодные батареи жалуются и жители города вдалеке от места происшествия.

В «Теплоэнерго» пообещали помочь пострадавшим от коммунальной аварии. В компании отметили, что готовы компенсировать затраты на лечение и реабилитацию.

Похожая авария накануне произошла в Орле, там кипяток залил учебный кабинет в одном из лицеев. Горячая вода полилась из розеток и ламп, рассказали родители учеников. Обошлось без пострадавших, но в зоне аварии оказались 47 многоквартирных домов.

Без тепла остаются также 50 тыс. жителей Старого Оскола. Там в понедельник разорвался трубопровод на магистральной сети. К вечеру вторника планируют восстановить подачу тепла.

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