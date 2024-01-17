Моргенштерн* выложил фото в башкирском головном уборе во время протестов в Башкортостане

Фотографии появились в сторис инстаграма* уфимского артиста. На одной можно заметить памятник Салавату Юлаеву в столице республики, на других рэпер носит колаксын, башкирскую традиционную меховую шапку, а также трясет кулаком в камеру. В сети предполагают, что таким образом он присоединился к акции.