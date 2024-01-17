Моргенштерн* выложил фото в башкирском головном уборе во время протестов в Башкортостане

Моргенштерн запостил фото в национальном головном уборе и изображение памятника Салавату Юлаеву. Сегодня в Башкортостане прошел многотысячный митинг в поддержку осужденного Фаиля Алсынова.
Фотографии появились в сторис инстаграма* уфимского артиста. На одной можно заметить памятник Салавату Юлаеву в столице республики, на других рэпер носит колаксын, башкирскую традиционную меховую шапку, а также трясет кулаком в камеру. В сети предполагают, что таким образом он присоединился к акции.
Салават Юлаев известен как башкирский национальный герой, а в фольклоре представлен борцом за справедливость. Во время Крестьянской войны 1773–1775 года он поддержал Емельяна Пугачева и присоединился к бунтовщикам.
Массовая акция собралась в городе Баймаке. Сегодня там вынесли приговор экоактивисту Фаилю Алсынову. Ему предстоит провести за решеткой 4 года по обвинению в разжигании межнациональной розни.
На активиста пожаловался глава региона Радий Хабиров. Прокуратура нашла в речи Алсынова оскорбление жителей Кавказа и Средней Азии. Он назвал их «кара халык», что буквально переводится как «черный люд», но используется для обозначения простых людей.
За окнами суда собрались около 10 тысяч человек. Вскоре началась потасовка с полицейскими и ОМОН, те применили дымовые шашки, свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ. В ответ в них летели куски снега и шапки. Полиция завела уголовное дело о массовых беспорядках.
* Алишер Моргенштерн включен Минюстом в список иностранных агентов.