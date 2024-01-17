В Госдуму внесли законопроект, который позволит закрыть «Ельцин-центр»

Депутат от КПРФ Владимир Исаков внес в Госдуму поправки в федеральный закон «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации». Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.
Коммунист предлагает разрешить создание президентских центров лишь для глав государства, сложивших полномочия после 1 января 2000 года. Ельцин сделал это 31 декабря 1999 года. Если инициативу примут, «Ельцин-центр» ликвидируют.
Также Исаков предлагает прописать в законе о президентских центрах обязанность, что такие центры «должны представлять объективную оценку деятельности» глав государства.
Депутат пояснил свою инициативу тем, что «существование центра исторической памяти фигуры, которая своими действиями способствовала разрушению государства, не способствует формированию патриотизма и создает необъективную оценку исторических событий».
«По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в 2016 году, 50% респондентов называло Ельцина виновником кризиса, в котором оказалась Россия в 1990-е годы», — написал он в пояснительной записке.
Существование «Ельцин-центра» «в таком виде, какой он есть сейчас, создает угрозу национальному единству и раскалывает российское общество», считает парламентарий.
«Ельцин-центр» просили закрыть или признать иноагентом активисты и общественные деятели, критиковавшие либеральную позицию площадки. В частности, с критикой центра выступали Геннадий Зюганов, Никита Михалков, телеведущий Владимир Соловьев, правоконсервативное движение «Зов народа» и певица Вика Цыганова. Минюст несколько раз заявлял, что не имеет полномочий признавать «Ельцин-центр» иноагентом или контролировать его деятельность.