В Госдуму внесли законопроект, который позволит закрыть «Ельцин-центр»

«Ельцин-центр» просили закрыть или признать иноагентом активисты и общественные деятели, критиковавшие либеральную позицию площадки. В частности, с критикой центра выступали Геннадий Зюганов, Никита Михалков, телеведущий Владимир Соловьев, правоконсервативное движение «Зов народа» и певица Вика Цыганова. Минюст несколько раз заявлял, что не имеет полномочий признавать «Ельцин-центр» иноагентом или контролировать его деятельность.