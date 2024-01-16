«В насилии нет ничего смешного»: Павел Воля о шутке про секс со спящей девушкой

«Поезд едет. Да, не скоростной, просто электричка. Но без вашего участия. Машинист подбрасывает уголька, пыхтит [как] ёжик. <…> И поезд доедет до конечной. Конечно, не до твоей конечной, которая в другой вселенной находится, а до своей. Машинист встанет, пойдет в душ, а ты уже сама как‑то, на дрезине добирайся», — продолжает выступление комик.