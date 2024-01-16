«В насилии нет ничего смешного»: Павел Воля о шутке про секс со спящей девушкой

Павел Воля обратил внимание на критику в свой адрес из‑за шутки про секс со спящей девушки. В своем телеграм-канале комик заявил, что фраза была вырвана из контекста и в его словах не подразумевалось насилие.
Ранее фолловеров в его инстаграме* возмутили слова юмориста о том, что девушкам необязательно просыпаться, чтобы заниматься сексом. Из более полного фрагмента ясно, что он пытался сравнить мужчин с поездом, а половой акт — с поездкой.
«Для мужчин секс — это стресс. Потому что у вас, девочки, все получится, даже если вы уснете. Засыпала где‑то на перроне, а проснулась уже чучух-чучух, чучух-чучух», — говорил Воля во фрагменте из рекламы концерта.
«Поезд едет. Да, не скоростной, просто электричка. Но без вашего участия. Машинист подбрасывает уголька, пыхтит [как] ёжик. <…> И поезд доедет до конечной. Конечно, не до твоей конечной, которая в другой вселенной находится, а до своей. Машинист встанет, пойдет в душ, а ты уже сама как‑то, на дрезине добирайся», — продолжает выступление комик.
Воля отметил пост издания Super.ru о недовольстве своих подписчиков и привел пост канала Peopletalk, где дан более полный отрывок выступления, а редакция соглашается, что «шутка на любителя и жестковата».
«Пока все СМИ просто перепечатывают новости о «шутке об изнасиловании», которой не было, хоть кто‑то посмотрел фрагмент концерта целиком и разобрался, без вырывания фраз из контекста», — написал Воля.
«Сравнение, метафора» — хоть кто‑то ещё может разглядеть это в юморе, а не искать то, чего нет там, где этого не было», — добавил он.
«Я, понимаю, что многим уже везде мерещится насилие, абьюз и прочие неприятные вещи, но это точно не здесь, не в этой шутке. Это про любовь, про страсть, про порыв», — подчеркнул комик.
«В насилии нет ничего смешного. А вот в любви очень даже», — отметил юморист и предложил хейтерам самим пересмотреть концерт и убедиться в чистоте своих намерений.