В сети раскритиковали Павла Волю за шутку про секс со спящей девушкой

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:54
Фото: Comedy Club/YouTube

В сети раскритиковали Павла Волю за шутку на стенд-апе о сексе со спящей девушкой. Отрывок с ней он опубликовал в своих соцсетях, чтобы анонсировать концерт в Петербурге.

«Для мужчин секс — это стресс. Потому что у вас, девочки, все получится, даже если вы уснете. Засыпала где‑то на перроне, а проснулась уже чучух-чучух, чучух-чучух», — сказал Воля.

После того как шутку раскритиковали в сети, видео с ней исчезло из соцсетей шоу Stand Up на ТНТ. Однако в телеграм-канале Воли анонс остался. Вот что пишут пользователи.

1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Подробности по теме
Сиквел «Кахи» отозвали из проката после возмущения в сети из‑за сцены с изнасилованием
Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+