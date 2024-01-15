В сети раскритиковали Павла Волю за шутку про секс со спящей девушкой

В сети раскритиковали Павла Волю за шутку на стенд-апе о сексе со спящей девушкой. Отрывок с ней он опубликовал в своих соцсетях, чтобы анонсировать концерт в Петербурге.
«Для мужчин секс — это стресс. Потому что у вас, девочки, все получится, даже если вы уснете. Засыпала где‑то на перроне, а проснулась уже чучух-чучух, чучух-чучух», — сказал Воля.
После того как шутку раскритиковали в сети, видео с ней исчезло из соцсетей шоу Stand Up на ТНТ. Однако в телеграм-канале Воли анонс остался. Вот что пишут пользователи.
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