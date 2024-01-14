Беглов: военные РФ видели гендерно нейтральные туалеты в Украине и «понимают, за что мы воюем»

Семён Гудошников
Сегодня в 19:47
Фото: t.me/a_beglov

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что российские военные видели гендерно нейтральные туалеты в Украине и понимают цели военной операции.

«Те, кто с автоматом в руках прошел украинизированную версию Донбасса, хорошо понимают, за что мы воюем. Этим ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо двух помещений — для девочек и для мальчиков — три помещения — для девочек, мальчиков и гендерно нейтральных, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем», — написал он в своем телеграм-канале.

Где именно военные видели такие туалеты в Украине, глава города не уточнил.

Пост губернатора посвящен его визиту в госпиталь к участникам военных действий. По словам Беглова, в общении с военными он «оттаял душой». «С бойцами легче всего разговаривать на политические темы», — заявил он.

Александр Беглов не первый российский чиновник, который жалуется на гендерно нейтральные туалеты. В декабре 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что столкнулся с такими туалетами в Швеции на саммите Совета глав МИД ОБСЕ. «Я спросил, где туалетная комната. Мне показали дверь с буквами WC. Я спросил: „А это для дам или для джентльменов?“ Мне сказали: „У нас все общее“. Я не поверил, но это на самом деле было так. Вы не представляете, насколько это не по-людски, просто не по-людски», — говорил глава МИДа.

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