Беглов: военные РФ видели гендерно нейтральные туалеты в Украине и «понимают, за что мы воюем»

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что российские военные видели гендерно нейтральные туалеты в Украине и понимают цели военной операции.
«Те, кто с автоматом в руках прошел украинизированную версию Донбасса, хорошо понимают, за что мы воюем. Этим ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо двух помещений — для девочек и для мальчиков — три помещения — для девочек, мальчиков и гендерно нейтральных, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем», — написал он в своем телеграм-канале.
Где именно военные видели такие туалеты в Украине, глава города не уточнил.
Пост губернатора посвящен его визиту в госпиталь к участникам военных действий. По словам Беглова, в общении с военными он «оттаял душой». «С бойцами легче всего разговаривать на политические темы», — заявил он.
Александр Беглов не первый российский чиновник, который жалуется на гендерно нейтральные туалеты. В декабре 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что столкнулся с такими туалетами в Швеции на саммите Совета глав МИД ОБСЕ. «Я спросил, где туалетная комната. Мне показали дверь с буквами WC. Я спросил: „А это для дам или для джентльменов?“ Мне сказали: „У нас все общее“. Я не поверил, но это на самом деле было так. Вы не представляете, насколько это не по-людски, просто не по-людски», — говорил глава МИДа.