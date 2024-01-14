Беглов: военные РФ видели гендерно нейтральные туалеты в Украине и «понимают, за что мы воюем»

Александр Беглов не первый российский чиновник, который жалуется на гендерно нейтральные туалеты. В декабре 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что столкнулся с такими туалетами в Швеции на саммите Совета глав МИД ОБСЕ. «Я спросил, где туалетная комната. Мне показали дверь с буквами WC. Я спросил: „А это для дам или для джентльменов?“ Мне сказали: „У нас все общее“. Я не поверил, но это на самом деле было так. Вы не представляете, насколько это не по-людски, просто не по-людски», — говорил глава МИДа.