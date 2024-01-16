В Нью-Йорке установят комендантский час для мигрантов

В городской мэрии уточнили, что те, кто трижды нарушит комендантский час в течение месяца, лишатся своего места в центре. Сотрудники ведомства также отметили, что, если ограничения положительно повлияют на ситуацию с мигрантами в трех районах, новые правила введут и в других центрах временного пребывания.