В Нью-Йорке установят комендантский час для мигрантов

В трех районах Нью-Йорка с 16 января введут комендантский час, сообщает The New York Post со ссылкой на мэра города Эрика Адамса.
Речь идет о районах Куинс, Бруклин и Манхэттен, где расположены центры временного пребывания для мигрантов. Причиной ввода новых ограничений стали жалобы местных жителей на рост преступности, попрошайничество и беспорядки.
Постояльцы центров для мигрантов не смогут покидать их с 11 вечера до 6 утра. Исключением станут поездки на работу, учебу или в больницу. Мигранты также смогут принимать доставку еды и других товаров. Отвечать за соблюдение новых правил будет департамент по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка.
В городской мэрии уточнили, что те, кто трижды нарушит комендантский час в течение месяца, лишатся своего места в центре. Сотрудники ведомства также отметили, что, если ограничения положительно повлияют на ситуацию с мигрантами в трех районах, новые правила введут и в других центрах временного пребывания.
Недавно в Бруклине обнаружили загадочный туннель, из которого доносились подозрительные звуки. Как позже выяснилось, он соединяет синагогу, в которой располагается штаб-квартира хасидского движения «Хабад-Любавич», и неработающую микву (ритуальную баню) за углом.