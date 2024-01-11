Черепашки-ниндзя и евреи: что за туннели в Нью-Йорке, и почему о них говорит весь интернет

После публикации видео с туннелем в сети стали распространяться конспирологические теории. Одна из них — о кровавом навете — теории заговора, связанной с убийством христианского ребенка в Средние века, в результате которого 15 членов еврейской общины были сожжены на костре. Все дело в том, что среди прочего хлама в туннеле пользователи разглядели испачканный в чем‑то матрас и детскую коляску.