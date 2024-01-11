Черепашки-ниндзя и евреи: что за туннели в Нью-Йорке, и почему о них говорит весь интернет

Что произошло?
В конце декабря в Бруклине обнаружили неизвестный туннель. Домовладелец на Юнион-стрит утверждал, что на протяжении длительного времени слышал по ночам подозрительные звуки в своем доме. Примерно в то же время возле дома велись строительные работы по установке нового водопровода. Когда работы подходили к завершению, рабочие увидели подземный туннель.
Туннель соединяет синагогу, в которой располагается штаб-квартира хасидского движения «Хабад-Любавич», с неработающей миквой (то есть ритуальной баней) за углом. Его длина около 15 метров, высота — 1,5 метра, а ширина — 6. Два человека, разговаривавшие с участниками движения, сказали NYT, что тоннель решили вырыть, чтобы заставить руководство синагоги расширить помещение.
Рытье тоннеля стало частью внутреннего конфликта в движении «Хабад-Любавич». В 1994 году умер последний ребе Менахем-Мендл Шнеерсон. Небольшая часть последователей сочла его мессией и не признала его физической смерти. Вероятно, члены мессианской фракции вырыли тоннель, думая, что таким образом выполняю волю ребе о расширении синагоги.
В ночь на 9 января цементные машины и строительные бригады предприняли попытку засыпать туннель, но им в этом помешала группа мужчин-хасидов. В сети появились видео, как евреи срывали деревянные панели и опорные балки, отчаянно пытаясь проникнуть в свой туннель, чтобы защитить его.
Группа студентов-экстремистов, как их называет представитель «Хабад-Любавич», проломила несколько стен в прилегающих к синагоге зданиях, чтобы попасть в туннель. «Эти люди сидели на корточках в синагоге и пытались взять ее под контроль», — сказал он.
Полиция арестовала девять молодых людей по обвинениям в хулиганстве, покушении на преступление на почве ненависти и угрозах. Уточняется, что некоторые из участников беспорядков насмехались над полицейскими и снимали их попытки проникнуть внутрь.
Что насчет теории заговора?
После публикации видео с туннелем в сети стали распространяться конспирологические теории. Одна из них — о кровавом навете — теории заговора, связанной с убийством христианского ребенка в Средние века, в результате которого 15 членов еврейской общины были сожжены на костре. Все дело в том, что среди прочего хлама в туннеле пользователи разглядели испачканный в чем‑то матрас и детскую коляску.
Rolling Stone также писал, что некоторые известные «крайне правые деятели предположили, что туннели использовались для гнусных целей вроде торговли людьми, разыгрывая пресловутые антиеврейские стереотипы».
Гендиректор Антидиффамационной лиги Джонатан Гриблатт осудил пропаганду старых антисемитских теорий заговора и неуместные сравнения с туннелями ХАМАСА в Газе. Rolling Stone отметил, что «шквал антисемитских теорий заговора вызывает беспокойство».
Что говорят в сети?
Реакция соцсетей не заставила себя долго ждать. Твиттер (Х) моментально заполнили мемы, высмеивающие ситуацию. Одни вспомнили Черепашек-ниндзя, живущих под землей, а другие — монстра из «Оно».
«Такое ощущение, что я это видел…»
«Израиль — наш величайший союзник»
«Этот мир с каждым днем становится все более странным»
«Они знают о наших туннелях»
«Евреи! Евреи в туннелях»
«Это был еврейский туннель»
«Вы рыли туннели по всему Нью-Йорку, не так ли»
«Мэрия Нью-Йорка только что опубликовала заявление о еврейских
туннелях»
«Сегодня много говорят о том, почему эти хасиды прорыли туннель под своей синагогой. Ответ прост: если собрать вместе достаточно мужчин, они в конце концов решат вырыть большую яму», — шутит одна из пользовательниц.
Самым ярким моментом той ночи стало видео, на котором еврей вылезает из‑под земли. «Представьте, что вы занимаетесь антиконспирологическим просвещением, а потом появляется видео, на котором хасидский парень выползает из секретной сети еврейских туннелей под Нью-Йорком», — пишут в сети.
Мимо такого варианта видео мы пройти не смогли!
Тиктокеры не отставали от твиттерских и тоже породили несколько удачных мемов. Например, с отсылкой к «Королю льву».
И к «Бесподобному Мистеру Фоксу» Уэса Андерсона.
Не обошлось без «Оно» Андреса Мускетти.
А еще досталось и еврейским танцам.
Оказалось, что в Москве под синагогой на Большой Бронной тоже есть туннель. Об этом еще в 2022 году рассказал канадский раввин, живущий в России.
«Я нахожусь в Москве и хочу показать вам эту синагогу. Она была построена в конце 1800-х годов, в то время, когда еврейский народ переживал погромы. Что же сделали евреи, построившие эту синагогу? Они сделали туннель! И он существует по сей день!», — сказал он.
В видео раввин также познакомил зрителей с Ицхаком Коганом — руководителем объединения хасидов СНГ «Хабад-Любавич».