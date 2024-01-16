«Я не первый человек, который нарядился Иисусом»: Lil Nas X объяснился из‑за нового клипа

Хилл заявил, что записывает не извинение, а, скорее, объяснение. По его словам, он знал, что «будут некие расстроенные [его клипом] люди» и «религия — очень чувствительная тема для многих», но обижать или насмехаться в его планах не было. Своим видео Lil Nas X хотел подчеркнуть, что «он вернулся как Иисус» и в нем «нет никакого неуважения», ведь он «явно не был на стороне дьявола».