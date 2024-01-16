«Я не первый человек, который нарядился Иисусом»: Lil Nas X объяснился из‑за нового клипа

Lil Nas X признал, что «очень сильно напортачил» с промоматериалами своего нового сингла «J Christ», и настоял, что «не хотел высмеивать» христианство. Рэпер опубликовал четырехминутное видео с объяснениями.
Монтеро Ламар Хилл (настоящее имя исполнителя) выпустил трек вместе с клипом 12 января. По задумке, в видео разыгрываются разные библейские истории: Lil Nas X изображает богоподобную фигуру у ворот рая и играет один на один в баскетбол против Сатаны, а в одной из сцен изображен распятым. Клип встретил негативную реакцию.
Хилл заявил, что записывает не извинение, а, скорее, объяснение. По его словам, он знал, что «будут некие расстроенные [его клипом] люди» и «религия — очень чувствительная тема для многих», но обижать или насмехаться в его планах не было. Своим видео Lil Nas X хотел подчеркнуть, что «он вернулся как Иисус» и в нем «нет никакого неуважения», ведь он «явно не был на стороне дьявола».
«Я не первый человек, который нарядился Иисусом. Я не первый рэпер, не первый артист и не последний», — добавил Lil Nas X.
Затем Хиллу пришлось комментировать ролик в тиктоке, где он ест хлеб и пьет вино из чаши, одетый как Иисус: «Я думал, что это видео будет тем, что поднимет настроение. <…> Я хочу, чтобы мои христианские поклонники знали, что я не против вас».
Lil Nas X добавил, что на этот раз он «очень сильно облажался», ощутил «моральный ущерб» после критики и все же попросил прощения. «Я был послан на эту Землю, чтобы сближать людей и пропагандировать любовь. Вот кто я. Я не какой‑то злой демон, пытающийся разрушить всеобщие ценности и тому подобное. Это не я», — сказал рэпер.
В 2021 году Lil Nas X развел шумиху вокруг вымышленного суда с Nike из‑за своих «сатанинских кроссовок» перед релизом нового сингла. Кроссовки Satan Shoes на базе модели Nike Air Max 97, к созданию которых приложил руку Lil Nas X, были немедленно раскритикованы за пропаганду сатанизма из‑за того, что в подошву обуви якобы добавили человеческую кровь, а в ее дизайн включили символику Церкви Сатаны. Однако по-настоящему Nike все-таки добилась запрета на продажу кроссовок.