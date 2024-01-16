Героев аниме «Унесенные призраками» перенесли в реальный мир. Получилось жутко!

Тиктокер @baphometxx0 при помощи нейросети перенес героев аниме «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки в реальный мир.
В ролике показали Юбабу, родителей Тихиро в обличье свиней, Хаку, Безликого и другие персонажи. Искусственный интеллект сделал их похожими на героев фильмов ужасов. Особенно жутко получился Безликий.
Ролик завирусился в сети — за два дня он набрал в тиктоке более 5,6 млн просмотров. В комментариях пишут, что хотели бы увидеть такой фильм по «Унесенным призраками» и пытаются представить, каково Тихиро было бы попасть в мир со столь страшными существами.
Ранее в стиле Хаяо Миядзаки изобразили российский Новый год. Авторы ютуб-каналов AI Filmmaker и Blacktraced с помощью нейросетей показали, как выглядели бы праздничный стол, «Ирония судьбы», ледяные горки и фейерверки, если бы они попали в аниме студии «Гибли».