Героев аниме «Унесенные призраками» перенесли в реальный мир. Получилось жутко!

Ролик завирусился в сети — за два дня он набрал в тиктоке более 5,6 млн просмотров. В комментариях пишут, что хотели бы увидеть такой фильм по «Унесенным призраками» и пытаются представить, каково Тихиро было бы попасть в мир со столь страшными существами.