Посмотрите на российский Новый год в стиле Миядзаки в ролике, созданном нейросетью

Создатели ютуб-каналов AI Filmmaker и Blacktraced Дмитрий Алексеев и Сергей Козлов изобразили празднование Нового года в России в стиле Хаяо Миядзаки с помощью нейросетей.
В ролике показаны все неотъемлемые элементы 31 декабря — праздничный стол, «Ирония судьбы», фейерверки и бенгальские огни. Дети катаются с горок среди панелек, а кот спит под новогодней елкой.
«Под конец года многие из нас ощущают пустоту и меланхолию. Еще один год пролетел, как вспышка. Новогоднего настроения все меньше, мы повзрослели и только воспоминания о „тех самых“ зимних каникулах отдаются теплым эхом времени. Мы хотим подарить вам немного тепла и пожелать, чтобы даже в самые холодные грядущие годы вы сохраняли его в своих сердцах!» — написали авторы ролика.
Для создания видео использовали нейросеть Midjourney. Она cгенерировала визуальный ряд, а результат обработали с помощью Adobe After Effects.
Последняя на сегодняшний день работа автора знаменитых мультфильмов «Мой сосед Тоторо» и «Ходячий замок» Хаяо Миядзаки — «Мальчик и птица» — вышла в начале декабря 2023-го. В первый уик-энд картина собрала в прокате США 12,8 млн долларов и стала первым аниме, возглавившим чарт кассовых сборов Северной Америки.