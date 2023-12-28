Посмотрите на российский Новый год в стиле Миядзаки в ролике, созданном нейросетью

«Под конец года многие из нас ощущают пустоту и меланхолию. Еще один год пролетел, как вспышка. Новогоднего настроения все меньше, мы повзрослели и только воспоминания о „тех самых“ зимних каникулах отдаются теплым эхом времени. Мы хотим подарить вам немного тепла и пожелать, чтобы даже в самые холодные грядущие годы вы сохраняли его в своих сердцах!» — написали авторы ролика.