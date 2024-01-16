Новым ведущим «Модного приговора» стал стилист Александр Рогов

Стилист Александр Рогов стал ведущим «Модного приговора». Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу Первого канала.
Рогов выиграл в зрительском голосовании, получив 45% голосов. На втором месте оказался Игорь Верник с 18%, на третьем — стилист Даниил Грачев. За него проголосовали 16% респондентов.
В декабре Первый канал анонсировал перезапуск шоу «Модный приговор», последний эпизод которого вышел в феврале 2022 года. Тогда же телеканал заявил о начале зрительского голосования для выбора ведущего передачи.
Премьера обновленной программы состоялась 2 января 2024-го. В качестве «обвинителя» в шоу вернулась Эвелина Хромченко, журналистка и бывшая главредка издания L’Officiel.
«Модный приговор» выходил в эфир с 2007 года. Изначально его ведущим был дизайнер Вячеслав Зайцев, а затем — историк моды Александр Васильев.