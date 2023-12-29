«Модный приговор» вернется в эфир 2 января

Александр Голиков
Сегодня в 15:31
Фото: кадр из шоу «Модный приговор», Первый канал

Шоу «Модный приговор» перезапустят на Первом канале, первая серия выйдет 2 января 2024-го. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу телеканала.

В качестве «обвинителя» вновь выступит Эвелина Хромченко, журналистка и бывшая главредка издания L’Officiel.

Роль «судьи» все еще не утверждена. На нее рассматривают актера Игоря Верника, стилиста Александра Рогова, телеведущего Александра Анатольевича и дизайнера Александра Арутюнова. «Адвокатом» может стать телеведущая Татьяна Геворкян и блогер Арина Холина. Обе позиции телеканал планирует выбрать с помощью зрительского голосования.

Программа «Модный приговор» выходила в эфир с 2007 года. Изначально ее ведущим был дизайнер Вячеслав Зайцев, а затем — историк моды Александр Васильев.

Последний эпизод шоу вышел в феврале 2022 года. В том же году закончился контракт Васильева на «Первом канале». По информации ТАСС, новый договор искусствоведу не предложили, хотя сам он заявлял, что готов остаться ведущим шоу.

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