«Модный приговор» вернется в эфир 2 января

Шоу «Модный приговор» перезапустят на Первом канале, первая серия выйдет 2 января 2024-го. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу телеканала.
В качестве «обвинителя» вновь выступит Эвелина Хромченко, журналистка и бывшая главредка издания L’Officiel.
Роль «судьи» все еще не утверждена. На нее рассматривают актера Игоря Верника, стилиста Александра Рогова, телеведущего Александра Анатольевича и дизайнера Александра Арутюнова. «Адвокатом» может стать телеведущая Татьяна Геворкян и блогер Арина Холина. Обе позиции телеканал планирует выбрать с помощью зрительского голосования.
Программа «Модный приговор» выходила в эфир с 2007 года. Изначально ее ведущим был дизайнер Вячеслав Зайцев, а затем — историк моды Александр Васильев.
Последний эпизод шоу вышел в феврале 2022 года. В том же году закончился контракт Васильева на «Первом канале». По информации ТАСС, новый договор искусствоведу не предложили, хотя сам он заявлял, что готов остаться ведущим шоу.