Сериал «Грызня» может стать антологией

На церемонии вручения премии «Эмми», на которой «Грызня» выиграла в 8 номинациях, создатель шоу Ли Сон Джин поделился мыслями о потенциальном продолжении проекта, передает Variety.
«Мне кажется, тут может быть так много разных вариантов. Сериал может остаться таким, какой он есть сейчас, — с одним сезоном. У нас была довольно законченная история. Но если Netflix захочет продолжать, „Грызня“ вполне может стать антологией», — сказал сценарист. «Все зависит от великого алгоритма. Мы все ждем его решения», — добавил он.
В ноябре Ли заключил со стриминговым сервисом договор о создании новых фильмов и тв-проектов. На той же церемонии исполнитель главной роли в «Грызне» Стивен Ян сказал, что он «не имеет понятия» о новом сезоне шоу.
Первый сезон сериала вышел в апреле 2023 года. Помимо Яна в шоу сыграли Эли Вонг, Дэвид Чо, Янг Мазино, Джозеф Ли и Эшли Парк. Проект хорошо приняли как зрители, так и критики, он получил три «Золотых глобуса», а «Афиша Daily» включила его в список 35 лучших сериалов 2023 года.