Сериал «Грызня» может стать антологией

«Мне кажется, тут может быть так много разных вариантов. Сериал может остаться таким, какой он есть сейчас, — с одним сезоном. У нас была довольно законченная история. Но если Netflix захочет продолжать, „Грызня“ вполне может стать антологией», — сказал сценарист. «Все зависит от великого алгоритма. Мы все ждем его решения», — добавил он.