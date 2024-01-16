Трамп с большим перевесом выиграл предварительные выборы кандидата от республиканцев в штате Айове

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:53

Экс-президент США Дональд Трамп получил 51% поддержки на собраниях избирателей-республиканцев (кокусах) в штате Айове. Это беспрецедентная победа для любой гонки, в которой не участвует действующий президент, отметил The Guardian.

Губернатор Флориды Рон Де Сантис получил 21,2% голосов, заняв второе место, тогда как бывший постпред США при ООН Никки Хейли финишировала на третьем месте с 19,1%. Трамп лидирует в 98 из 99 округов Айовы, только лишь в округе Джонсон его опередила Хейли.

23 января в Нью-Гемпшире предстоят пройдут демократические и республиканские праймериз, организованные правительствами штатов. До конца весны партии определятся со своими кандидатами, которых представят в июле и августе.

Один из республиканцев и тоже кандидат в президенты Энтони Кастро настаивал на отстранении Трампа от участия в выборах из‑за штурма Капитолия в январе 2021 года. Однако Верховный суд отклонил иск.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

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