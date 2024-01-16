Трамп с большим перевесом выиграл предварительные выборы кандидата от республиканцев в штате Айове

Губернатор Флориды Рон Де Сантис получил 21,2% голосов, заняв второе место, тогда как бывший постпред США при ООН Никки Хейли финишировала на третьем месте с 19,1%. Трамп лидирует в 98 из 99 округов Айовы, только лишь в округе Джонсон его опередила Хейли.