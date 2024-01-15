Больше 25 тыс. человек подписали петицию с требованием освободить начальника котельной в Подольске

Больше 25 тыс. человек подписали петицию за освобождение начальника котельной в Подольске. 65-летний Александр Чиков был арестован 10 января по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, ему грозит до 6 лет лишения свободы.
На прошлой неделе там прорвало теплотрассу, из‑за этого в районе Климовск без тепла остались 22 тыс. человек. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации.
Автор петиции Алексей Чиков обращается к Владимиру Путину и Александру Бастрыкину через Change.org. По словам создателя письма, начальник котельной ещё летом 2023 года направлял своему руководству письма о неисправности оборудования, а также отказался подписывать акт о вводе котельной в эксплуатацию.
Петиция обращает внимание на сахарный диабет, гипертонию и атеросклероз у заключенного мужчины, а также звание ветерана труда. Несмотря на это, в суде следствие требовало поместить его в СИЗО до 7 марта, чтобы он не мог влиять на свидетелей или скрыться.
«Со дня аварии и до дня задержания Александр Чиков жил на котельной. Он взял свои лекарства на неделю и поехал её чинить. Поехал сделать всё, чтобы дать людям тепло в дома», — пишет Алексей Чиков.
«Александр никак не мог повлиять на ремонт котельного оборудования и что решение этого вопроса от него не зависело. У Чикова Александра было руководство в виде генерального директора и главного инженера, которым Чиков постоянно докладывал об имеющихся проблемах и которые отмахивались от него», — добавляет автор петиции.
Внимание к петиции привлекла племянница арестованного Ольга Афанасьева, за три дня её пост в инстаграме* собрал больше 2,3 тыс комментариев. Кроме уже упомянутых аргументов она обращает внимание на проблемы с отоплением в других городах Московской области.
«Можно ли заявлять, что на всех котельных региона работают непрофессиональные сотрудники? Вероятно, причина не в этом, а в системной непригодности многомиллиардного оборудования», — считает она.
«Это не только трагедия нашей семьи. Это трагедия страны, что настоящих профессионалов и работяг могут так легко закрыть в СИЗО. За их честный труд», — заканчивается её пост.