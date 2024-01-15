Больше 25 тыс. человек подписали петицию с требованием освободить начальника котельной в Подольске

Петиция обращает внимание на сахарный диабет, гипертонию и атеросклероз у заключенного мужчины, а также звание ветерана труда. Несмотря на это, в суде следствие требовало поместить его в СИЗО до 7 марта, чтобы он не мог влиять на свидетелей или скрыться.