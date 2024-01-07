В Подольске, где пропало отопление, открыли пункт временного размещения

В Подольске открыли пункт временного пребывания для жителей, оставшихся без отопления, сообщил глава городского округа Григорий Артамонов. В городе действует локальный режим чрезвычайной ситуации.
Пункт развернулся на базе спортивного центра «Юность» в микрорайоне Климовск. «Всем, кому нужно, раздаем обогреватели, дополнительные пледы, были запросы на продукты, две семьи размещены в муниципальной гостинице», — написал Артамонов.
По его словам, сейчас на магистральном трубопроводе на пересечении улиц Мичурина и Театральной меняют запорную арматуру, что позволит вернуть тепло в 33 дома.
4 января там произошел гидравлический удар в котле, в результате чего прорвало теплотрассу. Следственный комитет провел проверку ситуации с отключением света и отопления в ряде подмосковных городов и возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.