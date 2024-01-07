В Подольске, где пропало отопление, открыли пункт временного размещения

4 января там произошел гидравлический удар в котле, в результате чего прорвало теплотрассу. Следственный комитет провел проверку ситуации с отключением света и отопления в ряде подмосковных городов и возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.