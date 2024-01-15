«Союзмультфильм» восстановит 10 мультфильмов времен Великой Отечественной войны

«Союзмультфильм» восстановит 10 мультфильмов 1940-х годов к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу студии.
«К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне „Союзмультфильм“ восстановит для широкого показа анимационные ленты, которые были созданы в годы боевых действий и в послевоенное время. Список картин, которые планируется восстановить, в настоящее время формируется», — сообщили сотрудники компании.
В выбранных 10 мультфильмах устранят технические дефекты кадров, возникшие от естественного устаревания пленки. После реставрации студия проведет специальные показы картин в российских кинотеатрах.
Председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева уточнила, что для восстановления мультфильмов в студии создадут специальный отдел. «Благодаря современным технологическим возможностям мы вернули на широкий экран множество легендарных лент, среди которых — „Щелкунчик“, „Снежная королева“, „Тайна третьей планеты“, „Чиполлино“, „Приключения Буратино“ и другие», — поделилась Слащева.
В декабре 2023 года «Простоквашино», «Бременские музыканты», «Веселая карусель», «Вовка в Тридевятом царстве» и другие классические работы «Союзмультфильма» стали доступны в онлайн-кинотеатре Okko бесплатно.