«Союзмультфильм» восстановит 10 мультфильмов времен Великой Отечественной войны

«К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне „Союзмультфильм“ восстановит для широкого показа анимационные ленты, которые были созданы в годы боевых действий и в послевоенное время. Список картин, которые планируется восстановить, в настоящее время формируется», — сообщили сотрудники компании.