Золотая классика и современные хиты «Союзмультфильма» теперь бесплатно доступны в Okko

Председательница совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева добавила: «Зрители всех возрастов знают, любят и доверяют мультгероям „Союзмультфильма“, и эта замечательная традиция не меняется с течением лет: из года в год ленты киностудии занимают высокие позиции в топах и рейтингах. И вот теперь добрые, качественные российские мультфильмы можно смотреть и без подписки».