Золотая классика и современные хиты «Союзмультфильма» теперь бесплатно доступны в Okko

В Okko появились в бесплатном доступе классические и новые произведения «Союзмультфильма». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
Посмотреть в Okko без подписки теперь можно более 2000 короткометражных мультфильмов и мультсериалов студии. Среди них такие золотые хиты, как «Простоквашино», «Бременские музыканты», «Веселая карусель» и «Вовка в тридевятом царстве», а также современные «Лудлвилль», «Оранжевая корова», «Приключения Пети и Волка», «Ну, погоди! Каникулы», «Крутиксы» и «Монсики».
По словам директора по контенту онлайн-кинотеатра Эльвиры Дмитриевской, анимация «Союзмультфильма» популярна у аудитории детского профиля Okko. «Контент киностудии востребован, в том числе и у взрослых зрителей, которые пересматривают любимые мультфильмы своего детства самостоятельно или вместе с детьми», — отметила она.
Председательница совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева добавила: «Зрители всех возрастов знают, любят и доверяют мультгероям „Союзмультфильма“, и эта замечательная традиция не меняется с течением лет: из года в год ленты киностудии занимают высокие позиции в топах и рейтингах. И вот теперь добрые, качественные российские мультфильмы можно смотреть и без подписки».
Okko не первый год сотрудничает с «Союзмультфильмом». Онлайн-кинотеатр выступил сопродюсером нескольких анимационных проектов студии — «Умки», «Лудлвилля», «Ну, погоди! Каникулы» и других. Недавно Okko вместе с «Союзмультфильмом» начали работу над новой версией мультсериала «Шайбу! Шайбу!».