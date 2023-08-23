Сиквел «Кахи» отозвали из проката после возмущения в сети из‑за сцены с изнасилованием

В другой сцене герои отвечают перед отцом девушки. «Вообще-то, вам надо очень серьезно заняться воспитанием вашей дочери! Это что такое? <…> Это хорошо, Каха ее испортил, а если бы это сделал мимо проходящий бухой бздых?» — возмущается Серго и встает на защиту друга. В ответ отец решает отправить девушку «в горы, в село к бабушке на перевоспитание».