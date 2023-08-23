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Сиквел «Кахи» отозвали из проката после возмущения в сети из‑за сцены с изнасилованием

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:42

Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма «Непосредственно Каха: Другой фильм». Об этом сообщает Cinemaplex.

Точную причину такого решение в министерстве не назвали. В реестре прокатных удостоверений ленте был присвоен возрастной рейтинг 18+.

Ранее «Другой фильм» осудили в соцсетях из‑за сцены с оправданием изнасилования. По сюжету Каха и Серго отправляются на вечеринку, чтобы ограбить оставленные на стоянке машины. В одну из них заваливается пьяная девушка и теряет сознание на заднем сиденье. Тогда Каха решает воспользоваться бессознательным состоянием девушки, которая лежала в машине.

В другой сцене герои отвечают перед отцом девушки. «Вообще-то, вам надо очень серьезно заняться воспитанием вашей дочери! Это что такое? <…> Это хорошо, Каха ее испортил, а если бы это сделал мимо проходящий бухой бздых?» — возмущается Серго и встает на защиту друга. В ответ отец решает отправить девушку «в горы, в село к бабушке на перевоспитание».

После этого на фильм обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она устроила опрос, в котором на момент написания заметки приняли участие более 93 тыс. человек.

50% пользователей проголосовали, что оправдание насилия недопустимо и прокат ленты должен быть запрещен. Еще 23% посчитали, что это комедия и творчество должно быть любым.

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