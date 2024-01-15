За первую неделю января кассовые сборы кинотеатров в РФ составили рекордные 5,8 млрд рублей

С 1 по 7 января сборы кинотеатров РФ составили рекордные за всю историю 5,8 млрд рублей, из которых большую часть (5,5 млрд) принесли российские релизы. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала на заседании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Как сказала Голикова, «больших кассовых сборов российские кинотеатры не получали ни за одни новогодние праздники предыдущих периодов»: за сутки сборы в среднем составили 724 млн рублей (на 165,5 млн больше, чем за те же дни 2023-го), новогодние фильмы в этом году заработали на 38% больше показателей 2020-го. Суммарное количество посещений кинотеатров за новогодние каникулы оценили в 14,8 млн, а среднесуточную посещаемость — в 1,8 млн (на 175 тыс. больше прошлого года).
Столь высокие показатели Голикова объяснила финансовой поддержкой, которую правительство оказало российскому кино в начале 2020 года. Цикл создания фильмов как раз составляет три года, добавила она.
«Холоп 2», который показывают в кинотеатрах с 1 января, стал вторым в списке самых кассовых российских фильмов, заработав более 3 млрд рублей. Картина обогнала первый фильм и уступила другому новогоднему хиту прошлого года — «Чебурашке» — с 6,8 млрд рублей.