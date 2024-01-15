За первую неделю января кассовые сборы кинотеатров в РФ составили рекордные 5,8 млрд рублей

Как сказала Голикова, «больших кассовых сборов российские кинотеатры не получали ни за одни новогодние праздники предыдущих периодов»: за сутки сборы в среднем составили 724 млн рублей (на 165,5 млн больше, чем за те же дни 2023-го), новогодние фильмы в этом году заработали на 38% больше показателей 2020-го. Суммарное количество посещений кинотеатров за новогодние каникулы оценили в 14,8 млн, а среднесуточную посещаемость — в 1,8 млн (на 175 тыс. больше прошлого года).