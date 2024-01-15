В Дагестане провели рейды и призвали майнеров отключить фермы во время холодов

Сотрудники электросетей в Махачкале провели рейд по обнаружению незаконных майнинговых ферм, сообщил филиал «Дагэнерго». Служба отслеживала динамику загрузки сети и пришла к выводу, что нагрузка складывается именно из‑за майнеров.
«Убедительно просим вас на период холодов подумать о своих близких, соседях, о таких же дагестанцах, как и вы, и отключить майнинговые фермы, которые перегружают электрическую сеть и провоцируют технологические нарушения! <…> Электричество в большинстве случаев — это не только свет, но и тепло в домах наших земляков», — заявили в «Дагэнерго» ранее.
В 2023 году «Дагэнерго» закрыл 13 майнинговых ферм, но их развитие зашло так далеко, что выявить их оперативно не всегда удается, признали там. По данным на август 2023 года, ущерб от хищений электроэнергии нелегальными майнерами в Дагестане составил за предыдущие полтора года 158 млн рублей.
В прошлом году Минэнерго РФ предложило повысить тарифы на электроэнергию для майнеров с 2024 года. Ввести дискриминационные тарифы правительство намеревается в районах с дефицитом электроэнергии. Участники рынка считают, что мера приведет к эскалации проблемы и ударит по белым майнерам, которых «не так‑то и много».