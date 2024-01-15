В Дагестане провели рейды и призвали майнеров отключить фермы во время холодов

«Убедительно просим вас на период холодов подумать о своих близких, соседях, о таких же дагестанцах, как и вы, и отключить майнинговые фермы, которые перегружают электрическую сеть и провоцируют технологические нарушения! <…> Электричество в большинстве случаев — это не только свет, но и тепло в домах наших земляков», — заявили в «Дагэнерго» ранее.